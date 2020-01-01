افتتاح مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب وسط أجواء فرحة غامرة

قال الدكتور صبري غياتي، مدير عام القرآن الكريم، إن مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، افتتح بعد إجراء التعقيم والنظافة والتطهير لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وسط أجواء تسودها البهجة والفرحة الغامرة.وأوضح غياتي أن السيدات اللائي حضرن الصلاة حرصن على الكامل بضوابط الفتح من حيث عدم المصافحة واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بكل سيدة وارتداء الكمامة وغيرها من الضوابط التي من شأنها الحفاظ على الرواد وعلى بيوت الله.ولفت إلى أن الواعظات أشرفن على دخول السيدات للمصلى، فكانت إحداهن تقيس درجة الحرارة للداخلات وإحداهن توزع السجادة الخاصة لمن ليس معهن سجادة.