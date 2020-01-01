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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

بروتوكول تعاون بين طب بيطرى جنوب الوادى ومعهد بحوث صحة الحيوان

السبت 11/يوليه/2020 - 04:30 م
الدكتور يوسف الغرباوي
الدكتور يوسف الغرباوي
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أعلن الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي مع معهد بحوث صحة الحيوان.

وذكر بيان للجامعة اليوم السبت، أن الدكتور سهير ربيع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أوضحت أن كلية الطب البيطري بالجامعة تعد واحدة من المؤسسات الأكاديمية المتميزة في مصر بما تزخر به من خبرات أكاديمية وعلمية في مجالات العلوم البيطرية والصحة المهنية وتعتبر كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي رائدة في التدريس والبحوث البيطرية، بما يتوفر لديها من إمكانات بشرية ومادية تؤهل خريجيها للمنافسة القوية في سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد وائل عبدالعظيم أن معهد بحوث صحة الحيوان من المؤسسات البيطرية العريقة في مصر وتم إنشاؤه منذ أكثر من 100 عام، وأن القدرات والبنية التحتية المتطورة لكلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي ولمعهد بحوث صحة الحيوان ساعدت في خلق اهتمام مشترك بين الطرفين لتحقيق التعاون والتكامل بينهما وتأهيل الموارد البشرية لدى الطرفين استجابة لاحتياجات مصر في تجهيز كوادر بشرية خبيرة في مجال الوقاية من الأمراض المشتركة والوبائية والمعدية بين الإنسان والحيوان وتطوير التعليم والتدريب والبحوث المشتركة.

من ناحيته، أوضح الدكتور ياسر عبدالجليل وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن توقيع هذا البروتوكول جاء بعد تنسيق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع معهد بحوث صحة الحيوان وفروعه في الأقصر وقنا، مضيفا أن البروتوكول يتضمن 15 بندًا تهدف إلى الاستفادة من الموارد البشرية والمادية لكلا الطرفين وتحقيق التعاون والتكامل فيما بينهما وتدعيم البرامج والمشاريع البحثية المشتركة وإنشاء مزرعة نموذجية لحيوانات التجارب لإجراء البحوث ذات الصلة وعمل فرق بحثية مشتركة للتصدي للأمراض الوبائية والتعاون في القوافل البيطرية والزيارات الميدانية لطلاب البكالوريوس.

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