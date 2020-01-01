صحة شمال سيناء: إعفاء 42 حالة مرضية من رسوم الفحوصات الطبية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء، استمرار إعفاء الحالات المرضية غير القادرة من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش العام، حيث جرى إعفاء 42 حالة مرضية من غير القادرين من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية خلال شهر يونيو الماضي.وأكد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور طارق محمد كامل - في تصريح صحفي اليوم السبت - أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية (جزئيا أو كليا حسب الحالة)، وذلك بعد عمل بحث اجتماعي شامل لهم وزيارتهم منزليًا.من جانبه، قال مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية إبراهيم عبدالله إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية، مشيرًا إلى إعفاء 16 حالة من المترددين على العيادات الخارجية، و26 حالة من نزلاء الأقسام الداخلية لتلقى العلاج بالمستشفى، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى غير القادرين.