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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية: منظومة جديدة لإدارة المخلفات والتغلب على مشاكل القمامة

السبت 11/يوليه/2020 - 04:22 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم البدء في تنفيذ منظومة جديدة للمخلفات بهدف التغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم بمصنع تدوير القمامة بدفرة والتي رافقه فيها اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، حيث شهدا اصطفاف المعدات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح محافظ الغربية، أن المعدات الجديدة الواردة من وزارة التنمية المحلية تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الخاص بتطوير البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى قد أعلن منذ أيام قليلة عن تسليم المحافظة لأول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة، والتي تضم 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا وسيارات (ماز ) سعة 45 طنا لنقل المخلفات من محافظة الغربية إلى المدفن الصحى بالسادات، لتحسين كفاءة عمليات النقل وتقليل عمليات التشغيل، وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورة قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية.

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