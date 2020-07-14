«حجازى»: تسليم بوكليت التربية الوطنية الثلاثاء

شدد الدكتور رضا حجازى، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على رؤساء اللجان، بضرورة تسليم الكراسة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الموافق 14-7-2020، في يوم امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.وأكد حجازي، أن يتم توزيعه داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء فترة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وبعد التأكد من تسلم كراسة مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتسلم الكراسات الخاصة بالمواد التى لا تضاف للمجموع، والتى لم يقم الطالب بتسليمها وإرسالها للجان النظام والمراقبة المختصة.يذكر أن الدكتور طارق شوقي، قرر خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الامتحانات، وتحويلها إلى بوكلتات يتم حلها بالمنزل، ويتم تسليمها للمراقبين في المادة التالية.