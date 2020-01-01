محافظ بورسعيد: بدء قرعة المرحلة الثالثة للإسكان غدًا

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن بدء إجراءات القرعة الأولى للمرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى، غدا الأحد.وأضاف أنه تم الانتهاء من أكثر من ٨٥٪ من أعمال توصيل المرافق لعمارات المشروع، تمهيدا لبدء تسليم المشروع، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية فى بورسعيد تواصل العمل ليلا ونهارا، للانتهاء من الأعمال الجارية بمشاريع الإسكان لسرعة تسليمها للشباب.وأكد محافظ بورسعيد، أنه من منطلق الشكل الجمالى والحضارى لمشروع الإسكان الاجتماعى سيتم طلاء واجهات كافة عمارات الإسكان الاجتماعى بلون موحد، تماشيا مع اتجاهات الدولة فى تحقيق المظهر الجمالى للمشروعات السكنية الجديدة، لافتا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى مرحلة ثالثة ببورفؤاد يعد ذات واجهة مميزة باعتباره يطل على ميناء شرق بورسعيد وقناة السويس.وأوضح محافظ بورسعيد، أن الجهود مستمرة وذلك بالتوازى مع الطفرة التى تشهدها أرض بورسعيد فى كافة المجالات، مؤكدا أننا نسعى لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات وإنجاز المشروعات العملاقة التى تجعل من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر.