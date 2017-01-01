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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ريم مصطفى تكشف عن سر غيابها عن الدراما

السبت 11/يوليه/2020 - 04:12 م
الفنانة ريم مصطفى
الفنانة ريم مصطفى
حسن أمين
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كشفت الفنانة ريم مصطفى عن السبب وراء غيابها عن المشاركة في أي عمل ومسلسل تليفزيوني خلال الفترة الماضية لمدة عامين.

وقالت ريم مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها عقب مشاركتها في مسلسل "الوصية" العام قبل الماضي والذي عرض في شهر رمضان 2018 شعرت بأن الأعمال التليفزيونية تستنفز طاقتها في تصويرها لأنها تأخذ وقتا طويلا حتى الانتهاء منها بشكل كامل.

وأضافت إلى أنها بعد هذا العمل قررت أن تأخذ قسطا من الراحلة خاصة وأنها منذ أن بدأت مشوارها الفني وهي تقدم أعمالا تليفزيونية فقط مشيرة إلى أنها تريد في الوقت الحالي التركيز في تقديم الأفلام السينمائية لأن المشاركة في الأفلام السينمائية تكون أقل إرهاقا من الأعمال التليفزيونية.

ويعرض حاليا للفنانة ريم مصطفى مسلسل "شديد الخطورة" الذي يعرض حصريا عبر منصة "Watch IT" الرقمية وتدور أحداثه في إطار من دراما التشويق والأكشن حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

مسلسل "شديد الخطورة" من المقرر أن يقدم على أكثر من جزء كل جزء يحتوي على 7 حلقات فقط، ويشارك في بطولته بجانب أحمد العوضي وريم مصطفى كل من الفنان القدير رياض الخولي، هادي الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.

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