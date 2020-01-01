موعد عرض مسلسل مملكة إبليس الجزء الثانى

أحداث مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني

وتدور أحداث مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني حول أصل اللعنة والتي تنكشف أسرارها وملامحها في الموسم الثاني من الدراما المصرية التشويقية "مملكة إبليس"، واللعنات الأسطورية تغزو الحارة الشعبية بصورة مختلفة، عندما تكون سطوة الشر أقوى، مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين العائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعيًا للكشف عن مكان الذهب المخفي، الذي دفنته سيدة فرنسية تدعى إليونور (فيدرا).المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، أحمد داوود، وسلوى خطاب، إيمان العاصي، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.