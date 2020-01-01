موعد عرض مسلسل مملكة إبليس الجزء الثانى
السبت 11/يوليه/2020 - 04:27 م
أمير محمد خالدطباعة
تبدأ منصة Shahid VIP الرقمية في عرض مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني، والذي يضم 15 حلقة، وذلك اعتبارا من 30 يوليو من الشهر الجاري.
المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، أحمد داوود، وسلوى خطاب، إيمان العاصي، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.
أحداث مسلسل مملكة إبليس الجزء الثانيوتدور أحداث مسلسل مملكة إبليس الجزء الثاني حول أصل اللعنة والتي تنكشف أسرارها وملامحها في الموسم الثاني من الدراما المصرية التشويقية "مملكة إبليس"، واللعنات الأسطورية تغزو الحارة الشعبية بصورة مختلفة، عندما تكون سطوة الشر أقوى، مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين العائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعيًا للكشف عن مكان الذهب المخفي، الذي دفنته سيدة فرنسية تدعى إليونور (فيدرا).
المسلسل من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، صبري فواز، أحمد داوود، وسلوى خطاب، إيمان العاصي، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.