السفارة البريطانية تدعو الأطراف الليبية للانخراط في حوار بقيادة أممية

دعت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بقيادة الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع ليبي على التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز وتعزيز الشفافية، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة.ورحبت السفارة البريطانية، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة واستئنافها العمليات النفطية، مضيفة أن إغلاق الموانئ النفطية كلف ليبيا أكثر من 6 مليارات دولار وألحق أضرارًا بالبنية التحتية.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت، أمس، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لافتة إلى أن الناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.