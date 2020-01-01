تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المبادرة الرئاسية "رواد تكنولوجيا المستقبل"، وفي هذه السطور تبرز أهمية المبادرة وعدد المستفيدين منها.تعد المبادرة منصة رقمية لتوفير التدريب في 45 مسارًا تدريبيًا في تخصصات تكنولوجية متقدمة، بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية، وبشهادات معتمدة من جامعات عالمية، حيث تنفذ المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وللتعرف على مزيد من المعلومات عن مسارات التعلم يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.techleaders.eg.