رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال العام يكرم رئيس «القابضة المعدنية» المستقيل

السبت 11/يوليه/2020 - 03:31 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
طباعة
كرم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية من مارس 2018 وحتى يونيو 2020.

وسلم توفيق درع الوزارة للدكتور مدحت نافع، بحضور رؤساء الشركات القابضة الثمان التابعة للوزارة، وبمشاركة رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعرب وزير قطاع الأعمال عن تمنياته بالتوفيق للمهندس محمد السعداوي، الرئيس الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موجهًا باستكمال جهود الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خاصة في مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم والجاري تدبير تمويله بالتعاون مع مؤسسات دولية، واستكمال مشروع التحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب الذي يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال لتصبح 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، والمقرر الانتهاء منه في منتصف 2021، ومشروع إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، ومشروع رفع تركيز خام الحديد فى مناجم الواحات إلى جانب الإسراع في تنفيذ الخطط الموضوعة بشأن شركات ميتالكو، والنصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات.

وكان الوزير قد وافق على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور مدحت نافع، وقرر تعيين المهندس محمد السعداوي رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

موضوعات متعلقة

حاولوا إنقاذ طفل.. غرق 11 في شاطئ النخيل بالإسكندرية

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

موعد إجازة عيد الأضحى 2020

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

محمد الباز: الحرب قادمة و«حسم 2020» بروفة حقيقية

إنفوجراف

image description

تفاصيل المبادرة الرئاسية «رواد تكنولوجيا المستقبل» (إنفوجراف)

image description

محاكم تستقبل راغبى الترشح لـ «الشيوخ».. (إنفوجراف)

image description

«بسنت» اسم جديد في قائمة فتيات «تيك توك» المتهمات بالفجور (إنفوجراف)

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

علماء الفلك يكتشفون أجسامًا دائرية غريبة فى الفضاء

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
المزيد

الثقافة

شاهد الطراز المعماري لمتحف آيا صوفيا (صور)

«آيا صوفيا» من مصرية بالبدرشين إلى قديسة بأهم صرح في إسطنبول

«الأهلية للنشر» تصدر «توم سوير» و«كتاب الأدغال» بالعربية

«يؤدى خياناته بأمانة».. ديوان شعر جديد لـ بشير رفعت