وزير قطاع الأعمال العام يكرم رئيس «القابضة المعدنية» المستقيل

كرم هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية السابق، تقديرًا لجهوده خلال فترة توليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية من مارس 2018 وحتى يونيو 2020.وسلم توفيق درع الوزارة للدكتور مدحت نافع، بحضور رؤساء الشركات القابضة الثمان التابعة للوزارة، وبمشاركة رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.وأعرب وزير قطاع الأعمال عن تمنياته بالتوفيق للمهندس محمد السعداوي، الرئيس الجديد للشركة القابضة للصناعات المعدنية، موجهًا باستكمال جهود الإصلاح والتطوير في الشركات التابعة خاصة في مشروع تحديث خلايا الإنتاج بشركة مصر للألومنيوم والجاري تدبير تمويله بالتعاون مع مؤسسات دولية، واستكمال مشروع التحديث الكامل لشركة الدلتا للصلب الذي يستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال لتصبح 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، والمقرر الانتهاء منه في منتصف 2021، ومشروع إنتاج السيارات الكهربائية بشركة النصر لصناعة السيارات، ومشروع رفع تركيز خام الحديد فى مناجم الواحات إلى جانب الإسراع في تنفيذ الخطط الموضوعة بشأن شركات ميتالكو، والنصر لصناعة المطروقات، والنصر لصناعة المواسير الصلب، ومصانع النحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات.وكان الوزير قد وافق على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور مدحت نافع، وقرر تعيين المهندس محمد السعداوي رئيسا للشركة القابضة للصناعات المعدنية.