انتشال الجثمان الثامن لغرقى شاطئ النخيل

انتشلت قوات الإنقاذ النهري وعدد من الأهالي جثة غريق بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، يدعى محمود عزت 21 عامًا من محافظة البحيرة، بعد أن طفت جثته.بصراخ وعويل تعرف أهل الشاب على جثته من أشقائه وأهله، وأبلغت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قسم شرطة العامرية أول لتحرير محضر بالعثور على الجثة تمهيدًا لنقله لأحد المستشفيات وتسليمه لأهله حتى يتمكنوا من دفنه.كان شاطئ النخيل قد شهد فجر أمس غرق 11 شخصا بينهم سيدتان، تم إنقاذ شخص وسيدة وانتشال 8، فيما لا يزال هناك آخرون في مياه البحر.قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن نزول المواطنين إلى الشواطئ يحدث في أوقات لا تتوافر فيها أجهزة التأمين من قبل المنقذين والسياحة والمصايف وقوات الحماية المدنية، وأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى.ووجه محافظ الإسكندرية، العميد محمد الجمال نائب جمعية ٦ أكتوبر للتنمية السياحية، بسرعة إنشاء السور التأميني لشاطئ النخيل؛ وذلك منها لتواجد المواطنين على الشاطئ ومنعهم من النزول بمياه البحر، خاصة أن مساحة الشاطئ كبيرة تبلغ ١٦٠٠ متر ويتواجد في حدوده ٣٧ شارعا مفتوحا على المنطقة السكنية.فشاطىء النخيل يعد مقصدا مهما للمواطنين من المحافظات المجاورة وتتم عملية تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.وتهيب محافظة الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.