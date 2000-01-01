«الاتصالات»: تدريب 95 ألف شاب استعداد للتحول الرقمي

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن خطة بناء الإنسان المصري؛ تستهدف تدريب 95 ألف متدرب، يتضمنون 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة بالتعاون مع الشركات العالمية، فضلًا عن 20 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج ومبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك من المستهدف أيضًا تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي، كما أنه جاري العمل على إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات، والتي سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة.- وفيما يتعلق ببناء الكفاءات الرقمية القادرة على دفع عمليات التحول الرقمي، أوضح الإنفوجراف، أنه تم تدريب أكثر من 2000 شخص من ذوي القدرات الخاصة في الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة من ضمنهم 180 متدربًا من 12 دولة أفريقية، كما تم إنشاء 6 مجمعات للإبداع التكنولوجي تضم فروعًا لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعات إقليمية، وكذلك تم الانتهاء من تطوير 166 مركز شباب تكنولوجيًا مع توفير التدريب لـ 22500 متدرب من الشباب على المهارات الأساسية للحاسب الآلي والمهارات الشخصية، وإنشاء المرحلة الأولى من مدينة المعرفة بتكلفة 2 مليار جنيه، وذلك على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم أول جامعة في الشرق الأوسط وإفريقيا، متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، ومبنى للتدريب، فضلًا عن مبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة.هذا وقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وشركة "هواوي تكنولوجيز" العالمية، حيث من المستهدف تأهيل 200 مدرب لتدريب أكثر من 10 آلاف متدرب في مجالات تكنولوجيا التحول الرقمي المختلفة، وكذلك تم الانتهاء من تدريب 146 مدربًا، كما تم تدريب 1061 متدربًا خلال أكثر من 60 فصلًا تدريبيًا.