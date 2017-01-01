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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الآثار»: تأجيل تطبيق رفع أسعار زيارة المناطق الأثرية في الأقصر

السبت 11/يوليه/2020 - 03:15 م
المناطق الأثرية في
المناطق الأثرية في الأقصر
هدى الأمير
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تلقت منطقة أثار الأقصر، اليوم السبت، قرارًا من جانب المجلس الأعلى للآثار بشأن تأجيل تطبيق قرار الذي تم إصداره ديسمبر الماضي، برفع أسعار تذاكر دخول بعد المناطق الأثرية والمتاحف للمصريين والأجانب، على أن تطبيق القرار بدءًا من مايو 2021 بدلًا من نوفمبر 2020، وذلك وفقًا للتعديلات التي يجريها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار في ضوء ما تم مناقشته في الجلسة.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، قد تقدموا بطلب للموافقة على تأجيل زيادة رسوم دخول المزارات الأثرية والسياحية، والتي كان من المقرر تطبيقها في بداية نوفمبر القادم، على أن يتم تطبيق الزيادة في مايو 2021، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها صناعة السياحة في مصر.

وكانت وزارة الآثار والسياحة عن خطتها الجديدة لزيادة أسعار تذاكر دخول عدد من المتاحف والمواقع الأثرية، وسوف يتم تطبيقها بداية من شهر نوفمبر 2019، ضمن خطة الحكومة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي.

وأقر المجلس الأعلى للآثار الزيادات الجديدة الخاصة بالمواقع والمتاحف الأثرية المفتوحة على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل على السائحين والطلاب الأجانب، ومعاملة كافة مواطني الدول الأفريقية معاملة المصريين في الزيادات الجديدة، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وتضمنت الخطة الجديدة للزيارة زيادة أسعار تذكرة دخول معبد دندرة في محافظة قنا للسائحين الأجانب من 100 إلى 120 جنيها، وتم زيادة سعر التذكرة للطلاب من 50 إلى 60 جنيها، وأما معبد الكرنك بالأقصر فتم زيادة سعر التذكرة من 150 إلى 200 جنيه للسائحين، من 75 إلى 100 جنيه للطلاب على أن تشمل التذكرة "معبد الكرنك والمعبد المكشوف وتم إلغاء التذكرة الخاصة بالمتحف المكشوف"، وزيادة تذكرة معبد الأقصر من 140 إلى 160 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 80 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة وادي الملوك من 200 إلى 240 جنيها للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة الدخول لمقبرة توت عنخ آمون من 250 إلى 300 جنيه للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة الدخول لمقبرة نفرتاري من 1200 إلى 1400 جنيه بالنسبة للسائحين والطلاب الأجانب، وزيادة سعر دخول معبد الدير البحري من 100 إلى 140 جنيها للسائح العادي، ومن 50 إلى 70 جنيها للطلاب، ومعبد مدينة هابو من 80 إلى 100 جنيه للسائح، ومن 40 إلى 50 جنيها للطلاب.

وبشأن منطقة آثار محافظة أسوان، فتم الاستقرار على زيادة أسعار دخول معبد إسنا من 60 إلى 80 جنيها للسائح العادي، ومن 30 إلى 40 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد إدفو من 140 إلى 180 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 90 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد كوم أمبو ومتحف التمساح من 100 إلى 140 جنيها للسائح، ومن 50 إلى 70 جنيها للطلاب، وزيادة تذكرة معبد فيلة من 140 إلى 180 جنيها للسائح، ومن 70 إلى 90 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة معبد أبوسمبل والتوثيق من 200 إلى 240 جنيها للسائح، ومن 100 إلى 120 جنيها للطلاب، وزيادة سعر تذكرة دخول معبد أبوسمبل والتوثيق يومي 22 فبراير، و22 أكتوبر من 400 إلى 500 جنيه للسائح، ومن 200 إلى 250 جنيها للطلاب الأجانب.

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