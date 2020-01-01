«طالبان» تقتل 23 أفغانيًا في أسبوع

ذكر مكتب مجلس الأمن الوطني الأفغاني، اليوم السبت، أن مسلحي طالبان قتلوا 23 مدنيا على الأقل وأصابوا 45 آخرين في أفغانستان خلال الايام السبعة الماضية.ولحقت الخسائر البشرية بالمدنيين في الفترة من 4 إلى 10 يوليو في 16 مقاطعة من أصل 34 مقاطعة في البلاد، حيث لقوا مصرعهم في اشتباكات مسلحة وانفجار قنابل محلية الصنع وألغام أرضية أو عمليات قتل مستهدفة.وأوضح البيان أن "مسلحي طالبان لجأوا إلى الاختطاف وقتل المدنيين واستخدموا المنشآت العامة كدروع في أفغانستان خلال هذه الفترة، واستخدام البنية التحتية للمدنيين ومنازلهم والاختطاف المتعمد لهم يعد عنصرا رئيسيا آخر للخسائر البشرية في صفوف المدنيين، كما يعتبر قتل الأبرياء والعزل من المدنيين الأفغان ضد جميع مباديء الأديان والمباديء الإنسانية والأخلاقية وفي الحرب، وهو ما تواصل حركة طالبان القيام به".ويواصل المدنيين الأفغان تحمل العبء الأكبر في النزاعات المسلحة، حيث لقي 760 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 500 آخرين خلال القتال في أول ثلاثة أشهر من عام 2020 بالبلاد، بحسب الأرقام الرسمية.ومنذ توقيع طالبان والولايات المتحدة على اتفاق السلام في آخر شهر فبراير، طالب القادة الأفغان ومن بينهم الرئيس محمد أشرف غني مرارا حركة طالبان بتخفيف العنف.ومع ذلك، كثف المسلحون الارهابيين من هجماتهم مما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى بين صفوفهم وصفوف المدنيين.