جامعة القاهرة: تصحيح امتحانات السنوات النهائية إلكترونيًا

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه يتم قياس درجة حرارة الطلاب على أبواب الجامعة من خلال الكواشف الحرارية، فضلًا عن تطهير وتعقيم اللجان، منوهًا بأن هناك لجنة طبية للتعامل مع أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية.وأضاف علم الدين خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن عدد الطلاب داخل اللجنة قليل حفاظًا على التباعد الاجتماعي، والامتحانات بنظام الاختيار بين متعدد، والتصحيح إليكترونيًا، منوهًا بأن رئيس الجامعة قرر عودة الطلاب للمدن الجامعية، ولكن كل طالب في غرفة منفردة، مع توفير وجبات جافة وساخنة.ولفت المتحدث باسم جامعة القاهرة، إلى أن هناك لجنة طبية موجودة في اللجان المختلفة وطبيب مقيم لمتابعة أي طالب يشعر بأى شيء والفحص العاجل له، متابعًا أنه بمجرد وجود طالب مريض يتم نقله مباشرة إلى المستشفى.