وزير الاتصالات: تسجيل 55 ألف شاب بمبادرة «مستقبلنا رقمى»

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة "مستقبلنا رقمي" لتدريب 100 ألف شاب عن بعد "أونلاين "خلال العام الجاري.وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، في بيان، إنه تم تسجيل نحو 55 ألف شاب على البوابة حاليا، مشيرا إلى أن مبادرة "مستقبلنا رقمي"، والتي تشرف على تنفيذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، منحة مجانية بالكامل، لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ذات الطلب المتزايد من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الإلكتروني، من خلال 12 مسارًا تدريبيًا الأكثر طلبًا ونموًا على المستوى المحلي والعالمي.وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقيمة، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خلال تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة، كما تتمثل مزايا المبادرة، في تنفيذ كل متدرب عدد من المشروعات التكنولوجية مع توفير مراجعين لتصحيح وتقييم هذه المشروعات، وكذلك عقد مجموعات تعليمية لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض تجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر، والعمل عن بعد.وللتعرف على مبادرة "مستقبلنا.. رقمي" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط التالي: www.egfwd.com.