إجلاء العالقين الفلسطينيين فى شيكاغو 28 يوليو الجارى

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسيير طائرة إلى ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، لإجلاء العالقين الفلسطينيين في 28 يوليو الجاري.وقالت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت- إن فريق عملها المصغر، والفريق المختص في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، أفادا بأن "الطائرة ستسيّر في التاريخ المذكور لإجلاء العالقين من شيكاغو".