مناقصة عامة لأعمال نظافة طرق وميادين وشوارع «15 مايو»

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، عن طرح أعمال نظافة الطرق والميادين والشوارع الرئيسية دون الجمع المنزلي ومناور العمارات والأرصفة حول العمارات بالحي الخامس بمشروع الإسكان الاجتماعي، في مناقصة عامة، على أن يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني وآخر للمالي باسم رئيس الجهاز.وأضاف همام، في بيان، أنه يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 170 ألف جنيه، يزاد بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي، وستعقد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو بمقر الجهاز، لافتا إلى أنه ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الثلاثاء 11 أغسطس، وسيتم إخطار المقبولين فنيًا بموعد فتح المظاريف المالية.وأوضح، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ بقيمة 399 جنيها، موضحًا أنه تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.