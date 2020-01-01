خاص.. «التموين» تكشف زيادة توريد الأقماح لـ3 ملايين و477 ألف طن

أعلن المحاسب نعماني نصر، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون هيئة السلع التموينية، أن هناك زيادة تدريجية لمعدلات التوريد للأقماح المحلية، لترتفع حاليًا نحو ٣ ملايين و477 ألف طن و570 طن من خلال ٤٥٠ موقعًا ما بين صوامع وهناجر وبناكر وشون أسمنتية على مستوى محافظات مصر.وأكد نصر في تصريح خاص لـ"الدستور" أن الوزارة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في مواقع التخزين والاستلام من خلال الجهات المسوقة للأقماح بالتعقيم المستمر وارتداء الكمامات الواقية والقفازات.وقال مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الهيئة العامة للسلع التموينية، إن هناك انتظاما في استلام الأقماح من المزارعين والمنتجين الموردين وسداد المستحقات المالية خلال ٢٤ساعة، ولا توجد أي تأخيرات لسداد تلك المستحقات على مستوى محافظات الوجه البحري والقبلي، مشيرًا إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة لسداد المستحقات تزيد على 14 مليار جنيه مخصصة من وزارة المالية.وأشار إلى أن غلق موسم التوريد يتم من خلال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وهو من يمتلك قرار الغلق باب التوريد، حيث إنه هو صاحب قرار فتح الموسم التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.