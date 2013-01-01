تأجيل محاكمة 6 متهمين فى «أحداث ماسبيرو الثانية» إلى 9 أغسطس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت أحداثها فى 5 يوليو من عام 2013، فى اتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وارتكاب أعمال بلطجة، لجلسة 9 أغسطس لسماع مرافعة الدفاع.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى.كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهمين غيابيًا، وعقب القبض عليهم قام دفاع المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابي، الصادر ضدهما، وخلال جلسات المرافعة طالب دفاع المتهمين ببراءتهم من التهم الموجه إليهما وانتفاء صلتهما بالواقعة.ويوجد 3 متهمين قاموا بعمل إعادة إجراء ات لى الأحكام الصادرة ضدهم غيابيًا، ويوجد متهمان آخران تم قبول طعنهما من محكمة النقض وقررت المحكمة إعادة محاكمتهما أمام دائرة جديدة، وحددت محكمة الاستئناف محاكمتهما أمام الدائرة 5 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى.وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.ومن ضمن التهم التى تواجه المتهمين تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات، بينما تصل عقوبة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون للسجن المؤبد.