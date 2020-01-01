التحالف المصرى لحقوق الإنسان يبدأ تدريبًا على متابعة انتخابات «الشيوخ»

عقد التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم، بالتعاون مع جمعية نساء من أجل التنمية، أولى تدريباته لمتابعة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.وقال التحالف، في بيان، إن الخبير الحقوقي واستشاري النظم الانتخابية عبدالناصر قنديل، درب ٢٦ متابعا يمثلون ١١ جمعية أهلية بمحافظة الجيزة، بتعريفهم عن مجلس الشيوخ والفرق بينه وبين مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه، كما تم تدريب المشاركين على الحزمة الدستورية والتشريعية ذات الصلة بانتخابات مجلس الشيوخ، كما تضمن البرنامج التدريبي تعريف المشاركين بآليات متابعة الانتخابات والرصد والتوثيق وكذلك حقوق وواحبات المتابع.يذكر أن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يضم في عضويته ٥٥٠ جمعية أهلية تمثل ١١ محافظة، ويهدف إلى تعزيز الشراكة بين الجمعيات الأهلية فيما بينها والمساهمة في تمتع المواطنين بحقوقهم والالتزام بواجباتهم من منظور حقوقي وتنموي.