أبوالعلا: مقر «مرور الجيزة» بأكتوبر يخدم التحول الرقمى

قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، إن جهود التحول الرقمي التي تبذلها الحكومة وفي القلب منها وزارة الداخلية، محل تقدير من جموع المصريين لما لها من تداعيات إيجابية نحو إنجاز مصالح المواطنين.جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على بدأ العمل صباح اليوم السبت، بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، وتوافد المواطنين عليها لإنهاء مصالحهم.ولفت أبوالعلا، إلى أن التحول الرقمي من شأنه على أرض الواقع أن يوفر الوقت والجهد، وخاصة في المصالح ذات الصلة المباشرة بالتعامل مع الجمهور، وهو الأمر الذي لمسته الجماهير بالمبنى الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة، المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، وفق منظومة إلكترونية متكاملة.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الجهود والتصميمات الإلكترونية من شأنها أن تُسهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر، خاصة ما تضمنته من مراعاة لتخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وأشاد أبوالعلا باستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، مؤكدا على أن هذه الجهود تحقق إنجاز مصالح المواطنين.