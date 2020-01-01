«الوفد» يستقر على 8 مقاعد بالقائمة الحزبية الموحدة لـ«الشيوخ»

كشفت مصادر داخل حزب الوفد، أن الحزب استقر في مفاوضاته الأخيرة على الحصول على حصة 8 مقاعد في القائمة الحزبية الموحدة للانتخابات مجلس الشيوخ، المزمع إجراؤها شهر أغسطس المقبل.وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن الفترة الأخيرة شهدت مفاوضات للحزب لزيادة حصته بالقائمة لتصل إلى 12 مقعدا، إلا أنه تم الاتفاق على 8 مقاعد فقط مع تعديل بعض الأسماء التي تم طرحها خلال الفترة الماضية.وكشفت المصادر، عن أبرز أسماء المرشحين على القائمة التي تم الاتفاق عليها داخل أروقة "بيت الأمة" بشكل نهائي، وهم الدكتور ياسر الهضيبي، والكاتب الصحفي طارق التهامي، والمهندس حازم الجندي، والمستشار محمد ضيف الله، وطارق عبد العزيز؛ لافتًة إلى أنه من المنتظر أن يتم التوافق على مرشح من المرأة واستكمال باقي الأسماء خلال الساعات المقبلة في ظل مشاورات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين.وتستقبل 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، اليوم السبت، الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبي أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة.وتستمر عملية التقديم حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذي من المقرر غلقه في الساعة الثانية بعد الظهر.