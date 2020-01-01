تجديد حبس عصابة «حرامية التكاتك»

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الخصوص، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت حبس عاطلين لسرقة الدراجات البخارية بمنطقة المرج القديمة، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "فادي. ع"، و"يوسف. م" عاطلين وأقرا بارتكابهما وقائع سرقة "تكاتك" بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها، وأقرا بسرقة خمسة "تكاتك" بأسلوب المغافلة، وعرضاها للبيع بمبلغ 8 آلاف لـ"التوكتوك" الواحد ولم يتمكنا من بيعها وأرشدا عن مكانها.وكانت عدة بلاغات قد وردت لقسم شرطة الخصوص تفيد بسرقة "التكاتك" الخاصة بأصحابها وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما وبسؤالهما أقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق