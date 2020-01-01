إسماعيل مختار: عروض «بيت المسرح» تعود الخميس المقبل

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح إن عروض البيت الفني للمسرح ستعود لتنير المسارح من جديد ابتداءً من الخميس المقبل الموافق ١٦ يوليو الجاري، وذلك تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.حيث يقدم البيت الفني للمسرح عروضه المسرحية بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق، وضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة الثقافة لعودة تقديم العروض المسرحية بـ٢٥٪؜ من سعة الجمهور بالمسرح، وذلك على المسرح المكشوف بساحة مركز الهناجر للفنون، وعلى المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.على أن تعود مسارح البيت الفني للمسرح ذات القاعات المغلقة للعمل من جديد ابتداءً من أغسطس القادم ضمن المرحلة الثانية من خطة عودة تقديم العروض المسرحية.وأكد "مختار" على التزام البيت الفني للمسرح الكبير بالإجراءات الاحترازية، حفاظًا على حياة المواطنين وفرق عمل العروض المسرحية، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.جدير بالذكر أنه من الخميس المقبل وحتى نهاية شهر يوليو يقدم البيت الفني عروض "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "البخيل" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، وعرضي "كأنك تراه" و"الطرق والأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بينما يقدم في شهر أغسطس عرضي "الليلة الكبيرة" و"رحلة الزمن الجميل" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، "ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، "أحوال شخصية" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، و"السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة.