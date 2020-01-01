عضو بـ«رجال الأعمال» تتوقع عودة القوة الشرائية للأجانب والمؤسسات

قالت داليا السواح، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن عودة ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات وصناديق الاستثمار الدولية في سوق الأوراق المالية «كلمة السر» في معاودة ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مجددًا.وتوقعت «السواح»، أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 لـ11200 نقطة خلال الفترة المقبلة مع إعلان مؤسسات وصناديق استثمار دولية ضخ استثمارات بقيمة 440 مليون دولار بالسوق المصرية.وأضافت، خلال تصريحات لها اليوم، أن التوجه الحالي لمشتريات الأجانب يعزز من ثقة الدول الأجنبية في السوق المصرية ما تنعكس آثاره ايجابًا ويغير من دفة السوق إلى الصعود، خلال الفترة المقبلة، بدعم مشتريات الأجانب.وأشارت إلى أن عودة ثقة المؤسسات الدولية للاستثمار في البورصة سيدفع أيضا مشتريات العرب للصعود وهو ما انعكس على أداء البورصة في تداولات الأسبوع المنقضي في ضوء ما ظهر في تقليل الفجوة بين البيع والشراء لديهم.وأكدت أنه من المتوقع مع اختراق المؤشر الثلاثيني لـ١١٢٠٠، أن يعاود المؤشر السبعيني مؤشر الأفراد "مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" لتصحيح مساره الصعودي ليعاود اختبار نقاط دعمة مجددًا مع رجوع القوة الشرائية لأسهم المؤسسات من جديد.وأوضحت، كلمة السر في ارتفاع سوق البورصة في النصف الثاني من عام 2020 هي الأجانب، مشيرة إذا استمرت أسهم الأجانب والمؤسسات في البيع أعتقد لم نشهد أي نقاط جديدة، أما في حالة اتجهت دفة الأجانب للشراء فمن المتوقع أن يتجاوز المؤشر الرئيسي حاجة 11200 وكسر هذا الحاجز بعد ذلك سهل جدًا.وعن أبرز القطاعات المتوقع صعودها في الفترة المقبلة قالت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، إن القطاع الصحي والأدوية من أبرز القطاعات المتوقع صعود مؤشراتها في النصف الثاني بجانب قطاعات الخدمات، وقطاع الأغذية والمشروبات خاصة أن تلك القطاعات زادت من إنتاجيتها وبيعها بالحدود القصوى ما سينعكس إيجابًا على ميزانيتها ونتائج أعمالها، وبالتالي ستؤثر إيجابًا على صعود الأسهم بالبورصة.وأشارت «السواح»، أن قطاع السياحة والمقاولات والعقارات والمطاحن من القطاعات المتوقع أن تشهد مزيدًا من التراجع الملحوظ في الأرباح خلال النصف الثاني من العام الجاري.أما عن مؤشرات بورصة النيل للأسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية، دائمًا هو مؤشر الأفراد ويرتفع عندما تنخفض السوق، فعندما تتفاقم خسائر أسهم الأفراد في المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 يتجه الأفراد للمؤشر السبعيني نظرًا لسهولة التحكم في سعر الأسهم.وأشارت «السواح»، أن لفظ مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو لفظ غير مناسب لحالة الأسهم في هذا المؤشر لأنه يضم مثلا شركات الحديد والصلب وهي من الشركات الكبيرة، ولكن ما يحكم المؤشر أن شركاته سيولتها أقل من المؤشر الثلاثيني، وبالتالي يتجه له الأفراد بسرعة لتعويض خسائره، حيث إن ارتفاع المؤشر ذات السيولة العالية دائما يكون بطيئًا وله محددات ومؤسسات وصناديق، لكن الشركات الأفراد فصيل واحد فقط، وبالتالي يقدر مجموعة من الأفراد التحكم فيه بسهولة.ووجهت عضو جمعية المحللين الفنيين المصرية نصائح للمستثمرين في البورصة بألا «نضع البيض كله في سلة واحدة» وبالتالي لا بد من تنويع المحفظة الاستثمارية، بجانب الابتعاد عن الأسهم التي تشهد ارتفاع بسرعة ولا تجعل المحفظة تتركز على أسهم الأفراد "مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة" وتنويع المحفظة بين استثمارات قصير وطويل الأجل.وشددت على ضرورة توافر السيولة للمستثمرين حتى يستفيدوا من الفرص بالسوق، مضيفة: «لا تنساق وراء الأخبار الوهمية عن السوق ولا بد الاعتماد على المصدر الأساسي للمعلومة حتى لا تقع فريسة للشائعات والمعلومات المضللة عن اتجاه السوق.وحول الوقت المناسب للاستثمار في البورصة المصرية، أكدت داليا السواح، إذا توافر بعض السيولة يفضل البعد عن أسهم الأفراد والدخول على الأسهم القيادية التي لا تزال قوية، لأنها هي الأسهم التي لم تصعد ولم تشهد ارتفاعات أو طفرة كما في المؤشر السبعيني.وأشارت أن قرار ضخ الحكومة 20 مليار جنيه في البورصة كان بهدف الحفاظ على تلك الأسهم، والتي لم تشهد طفرة أو صعودا مثل الأسهم السبعيني، وبالتالي فرصة صعودها أفضل أو الدخول في أسهم المؤشر السبعيني التي لم تشهد ارتفاعا ومراكزها المالية ما زالت قوية، وفي النهاية يجب البعد عن الأسهم التي شهدت ارتفاعات 200% أو 300% لتجنب المخاطر والخسائر الكبيرة.