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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 500 كيلو دواجن فاسدة بالدقهلية

السبت 11/يوليه/2020 - 01:52 م
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أمر السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشن حملة تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع للمواطنين.

وقد تم تشكيل حملة مشتركة من التموين والطب البيطرى برئاسة محمد راميس، والدكتور حنان السيد، والدكتورة داليا عبدالمنعم من الطب البيطرى، وتمت مفاجأة محل ومول شهير بمدينة المنصورة، وتحرير محضر ضد "حسام ع ش" صاحب مطعم "ر. ال"، امتداد شارع جيهان بحى الجامعة، لحيازته 500 كيلو دواجن غير مدون عليها أي بيانات تخص الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر ضد "حمود أ. ه‍"، المسئول عن هايبر بناحية حى الجامعة، لحيازته 60 كيلو هانكات لعمل السجق غير مدون عليها بيانات، وغير صالحة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت.

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