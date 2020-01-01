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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

498 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

السبت 11/يوليه/2020 - 01:52 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
أمينة ذكى
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سجلت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم السبت، 498 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) فضلا عن شفاء 701 حالة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة قطر إلى 98934 حالة.

وتابعت الصحة القطرية، أنه تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقا لوضعهم الصحي.

وقالت الصحة القطرية: علينا الأن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا (كوفيد- 19).

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