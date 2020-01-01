انتشال جثة شاب غرق فى بحر سليمان بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالبحيرة من انتشال جثة شاب من بحر سليمان بمدينة غرب النوبارية التابعة لمحافظة البحيرة.في البداية تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد وصول استقبال مستشفى غرب النوبارية جثة هامدة لشاب يبلغ من العمر ٢٢ عاما نتيجة الغرق ببحر سليمان بمدينة النوبارية.وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم المقدم بهاء الكردي رئيس وحدة الحماية المدنية بغرب النوبارية، والنقيب إسلام فوزي معاون المباحث، وبالفحص تبين وفاة "محمد عادل محمد عبداللطيف"٢١ سنة ومقيم دندنا مركز طوخ بمحافظة القليوبية.تم نقل الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.