انتشال جثة شاب غارق فى مياه النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب ثلاثيني من مياه نهر النيل من أمام قرية مرجانة دائرة مركز القناطر الخيرية، ونقل الجثة للمستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى العميد ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات بلاغا من احد الصيادين بعثوره على جثة طافية على مياه النيل أمام قرية مرجانة.انتقل على الفور المقدم أسامة مشهور، رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة وبمناظرته تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد معه أي متعلقات ولا تظهر به أي إصابات.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.