حبس «جواهرجيين» زورا دمغات المصوغات الذهبية بالإسكندرية

قررت نيابة الشؤون المالية والتجارية بالإسكندرية، حبس تاجر مصوغات وآخر 4 أيام علي ذمة التحقيقات، تخصصا في الاتجار بالمشغولات الذهبية التي تحمل دمغات مقلدة وبدون دمغات حكومية بالمخالفة للقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تاجر مصوغات، وآخر مدير محل مصوغات مقيمان، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المشغولات الذهبية والتي تحمل دمغات مقلدة والآخر بدون دمغة حكومية بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم إستهداف المذكورين وضبطهما وبتفتيش محليهما عثر بحوزة الأول على كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والآخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 150 جرام بقيمة 119700 جنيه، وبحوزة الثانى كمية من المصوغات الذهبية بعضها غير مدموغ والآخر بدمغات مقلدة بلغ وزنها 350 جرام بقيمة 279300 جنيه مصرى، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.