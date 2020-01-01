كندة علوش: الكلام الحلو نعمة ورقي

حرصت الفنانة كندة علوش، على توجيه رسالة ونصيحة لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر".وكتبت كندة عبر حسابها، قائلة: "والله الموضوع مالوش علاقة بالمديح.. بس الكلام الحلو نعمة.. لما بلاقي حد ذوق ومحترم وكاتب كلام حلو بيعطيني دفع وشعور إيجابي رائع".وأضافت: "الكلام الحلو ثقافة ورقي.. والله مش غلط حتى لو عايزين ننتقد ظاهرة أو نقول رأينا في موضوع مش عاجبنا إننا نقولوا بطريقة لطيفة ومحترمة ونختار ألفاظنا ومصطلحاتنا".يذكر أن كندة علوش، تستعد لتصوير حكاية "ضي القمر"، سيناريو وحوار نجلاء الحديني.