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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انتظام سير امتحانات الفرق النهائية بجامعة حلوان

السبت 11/يوليه/2020 - 01:37 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
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أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية جديدة للاطمئنان على سير امتحانات كليات القطاع الخارجي بالجيزة والزمالك- وذلك لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على الطلاب خلال امتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث أجري الجولة على كليات الفنون التطبيقية بالجيزة والفنون الجميلة وكلية التجارة بالزمالك برنامج Bis وFMi.

وتابع رئيس جامعة حلوان انتظام حركة دخول الطلاب من بوابات الكليات للتأكد من تطبيق قواعد التباعد ودخول الطلاب على فترات وقياس درجة حرارة كل طالب عند الدخول بجهاز الكشف الحراري، كما اطمأن على الطلاب داخل لجان الامتحانات وتطبيق قواعد السلامة للحفاظ عليهم خلال أداء الامتحانات.

كما تابع رئيس جامعة حلوان اليوم انتظام الامتحانات بكليات الحاسبات والآداب والتربية والعلوم والصيدلة والحقوق داخل كليات الحرم الجامعي بعين حلوان، مؤكدًا على أن الهدوء والاستقرار كان أهم ما اتسم به سير الامتحانات دون وجود أى شكاوى من الطلاب، مشيدا بما تم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية والتزام علامات التباعد بين الطلاب خلال دخولهم الامتحانات.

يذكر أن الجامعة قد اتخذت كافة الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين منذ دخول بوابات الحرم الجامعي وحتى الخروج بعد أداء الامتحان من أجهزة كشف للحرارة عن بعد وتعقيم لكافة اللجان قبل وبعد أداء الامتحان مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الطلاب في لجان الامتحانات وكذلك توافر لجنة طبية بكل لجنة من لجان الامتحان للمتابعة والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الطبية.
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان

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