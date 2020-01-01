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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد الامتحانات

السبت 11/يوليه/2020 - 01:35 م
الدكتور عبد الفتاح
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
إسراء جمال
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واصل الدكتور عبدالفتاح محمد فتحى سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولته للاطمئنان على سير امتحانات الفرق النهائية بمختلف الكليات.

وتفقد اليوم خيمة الامتحانات التي تم إعدادها وتجهيزها على أعلى مستوى لتستوعب الطلاب من مختلف الكليات وتعقد بها الامتحانات منذ التاسعة صباحًا حتى السابعة مساءً على فترات منتظمة؛ بما يقلل الكثافة الطلابية ويحقق أعلى مستويات التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة حرصًا على سلامة الطلاب.

رافقه خلال الجولة الدكتور ناجي عبدالمؤمن عميد كلية الحقوق ووكلاء الكليات.

وأوضح عميد الكلية أن الكلية تشهد اليوم امتحانات التعليم المفتوح والتخلفات.

كما أجرى الدكتور عبدالفتاح سعود جولة بكلية العلوم رافقه خلالها الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية والوكلاء، حيث تجرى الامتحانات بكلية العلوم لقرابة 1200 طالب على فترتين داخل 69 لجنة، وتستمر حتى 29 من يوليو الجاري.

كما اطمأن سعود على سير الامتحانات بكلية الألسن في جولة رافقه خلالها أ.د. سلوى رشاد عميد الكلية والوكلاء، حيث يخوض امتحانات السنة النهائية بكلية الألسن 2500 طالب موزعين على 102 لجنة، وتعقد الامتحانات على فترتين على مدار اليوم.

وخلال الجولة الشاملة صباح اليوم، أشاد أ.د. عبد الفتاح سعود بمستوى التباعد الإجتماعي بين الطلاب، كما اطمأن لتواجد الفرق الطبية داخل كل كلية بمختلف الأماكن المخصصة لانعقاد الامتحانات، وكذلك توافر المطهرات المعقمات والكمامات مع التأكد من استخدامها بالشكل الصحيح.

وشدد على ضرورة وضع الطالب لكراسة الإجابة بنفسه داخل الصناديق المخصصة لتحقيق أكبر مستويات الأمان حفاظًا على سلامة الطلاب والأطقم الإدارية والمراقبين، على أن يتم عزل تلك الصناديق لمدة 48 ساعة قبل أن يتم فتحها والتعامل معها لبدء أعمال الكنترول والتصحيح.
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى
الدكتور عبد الفتاح محمد فتحى

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