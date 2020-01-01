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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

188 وفاة جديدة بكورونا في إيران

السبت 11/يوليه/2020 - 01:35 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، تسجيل 188 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 12 ألفا و635 حالة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري، في تصريح أوردته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء: "تم رصد 2397 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل عدد الإصابات إلى 255 ألفا و117 حالة".

وأضافت لاري أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 217 ألفا و666 شخصا حتى الآن، لافتة إلى أنه تم حتى الآن إجراء مليون و947 ألفا و114 فحصا للكشف عن الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

يأتي ذلك فيما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم، أن إقامة التجمعات مثل مراسم التأبين والزفاف والمؤتمرات والندوات أمر غير مقبول، في حين لا يمكن غلق الأعمال والاقتصاد على مدى طويل.

وقال روحاني إن جميع البلدان اضطرت بعد فترة من تفشي فيروس كورونا إلى استئناف الأعمال والفعاليات الاقتصادية، إذ من غير الممكن أن يتم تعطيل الأعمال والنشاطات الاقتصادية على مدى طويل، ولا توجد دولة في العالم قادرة على غلق أعمالها لستة أشهر، فهو أمر لا يقبله الشعب ومرفوض تمامًا.

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