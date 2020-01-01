استمرار حبس عاملين احترفا سرقة الشقق السكنية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس عاملين لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بنطاق قسم شرطة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين عاملان باليومية في مجال الخرسانة والبناء، تمكنا من سرقة إحدى الشقق السكنية بمدينة الشروق بأسلوب كسر الباب مبررين مرورهما بضائقة مالية وذلك بعد مراقبة أصحابهاكما أقر المتهمان بأنهما وراء ارتكاب عدد من وقائع السرقة خلال الفترة الماضية.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من المواطنين لقسم شرطة الشروق تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.