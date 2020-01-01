محمود بكري يتقدم بأوراق ترشحه على مقاعد مجلس الشيوخ
السبت 11/يوليه/2020 - 12:56 م
نجلاء رفاعيطباعة
تقدم محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بأوراق ترشحه على مقعد قوائم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة جنوب القاهرة، وجاءت أوراق ترشحه على «القائمة الوطنية من أجل مصر».
وتواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مفتعد «فردي وقوائم».
وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة ختى يوم السبت المقبل.
وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قذل قبولها.
ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ 10 آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ 35 آلاف جنيه على مقعد القوائم.
وثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.
ومنذ الصباح الباكر وصلت مأمورية خدمات من مديدية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية وتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.
وتستقبل المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.
ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
وتواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مفتعد «فردي وقوائم».
وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة ختى يوم السبت المقبل.
وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قذل قبولها.
ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ 10 آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ 35 آلاف جنيه على مقعد القوائم.
وثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.
ومنذ الصباح الباكر وصلت مأمورية خدمات من مديدية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية وتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.
وتستقبل المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.
وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.
ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.