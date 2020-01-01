محمود بكري يتقدم بأوراق ترشحه على مقاعد مجلس الشيوخ

تقدم محمود بكري، رئيس تحرير جريدة الأسبوع، بأوراق ترشحه على مقعد قوائم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحكمة جنوب القاهرة، وجاءت أوراق ترشحه على «القائمة الوطنية من أجل مصر».وتواصل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، اليوم السبت، تلقي طلبات الترشح على مقاعد مجلس الشيوخ ؛ لتقديم أوراق انتخابهم على مفتعد «فردي وقوائم».وبدأت المحكمة استقبال المرشحين منذ التاسعة صباحًا ومستمرة حتى الخامسة ختى يوم السبت المقبل.وكون المستشار محمد غراب، رئيس محكمة جنوب القاهرة لجنة لتلقي الطلبات مكونة من عدد من المستشارين والموظفين الإداريين؛ لفحص الطلبات ومراجعتها قذل قبولها.ومن الإجراءات التي يقوم بها المرشح هو دفع رسوم في الخزينة مبلغ 10 آلاف جنيه للترشح على مقعد الفردي، ودفع رسوم بمبلغ 35 آلاف جنيه على مقعد القوائم.وثم يتقدم المرشح للحصول على شهادة بيانات ثم يقدم الطلب للجنة الخاصة بفحص الطلبات.ومنذ الصباح الباكر وصلت مأمورية خدمات من مديدية أمن القاهرة؛ لزيادة تأمين المحكمة ومراقبة الحالة الأمنية وتنفيذ التدابير الاحترازية للمواطنين والمرشحين الذين يدخلون المحكمة.وتستقبل المحاكم المختصة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت المرشحين (فردي - قائمة) على مقاعد مجلس الشيوخ؛ لتقديم أوراق انتخابهم، بداية من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.وتستمر المحاكم في تلقي طلبات الترشح حتى 18 يوليو المُقبل، بمقر المحاكم الابتدائية.ووفق قانون مجلس الشيوخ الصادر بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيشكَّل المجلس من 300 عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين الرئيس الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.