رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تحبط تهريب نصف طن من المخدرات

السبت 11/يوليه/2020 - 12:49 م
مخدرات
مخدرات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال أسبوع في ضبط (878) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهمًا.

ضبطت القوات بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (106،435 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (247،657 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (28،822 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (17،918 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (1،110 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (810 جرام)، كمية من مخدر الكوكايين، وزنت (0،062 كيلو جرام)، (26257) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.

كما نجح قطاع أمن الموانئ في ضبط (11) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و(44) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).

وفى مجال الأمن السياحي، تم ضبط (1239) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (كشف أثرى- حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

«عقد مؤقت».. كورونا تسهم فى فتح ملف تعيين الـ«36 ألف معلم»

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التحرش بسيدة فى بولاق الدكرور

أستاذ أوبئة يتوقع موعد «موجة كورونا» الثانية

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
المزيد

الثقافة

«العبور».. رواية تناقش أحلام الشباب

محمود عبد الشكور: لماذا لم يوضع تمثال لـ«محمود رضا» بالأوبرا؟

دار نشر هندية تصدر الطبعة الإنجليزية لــ «عسل النون»

قضايا كورونا ضمن مشروعات تخرج كلية اللغة والإعلام بـ«العربية للعلوم»