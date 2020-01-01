«الداخلية» تحبط تهريب نصف طن من المخدرات

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية خلال أسبوع في ضبط (878) قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (971) متهمًا.ضبطت القوات بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (106،435 كيلو جرام)، كمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (247،657 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين، وزنت (28،822 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأستروكس، وزنت (17،918 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو، وزنت (1،110 كيلو جرام)، كمية من مخدر الأفيون، وزنت (810 جرام)، كمية من مخدر الكوكايين، وزنت (0،062 كيلو جرام)، (26257) قرصا مخدرا مختلف الأنواع.كما نجح قطاع أمن الموانئ في ضبط (11) قضية تهريب "بضائع – مستحضرات تجميل"، و(44) قضية متنوعة من أبرزها (جنح مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب).وفى مجال الأمن السياحي، تم ضبط (1239) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (كشف أثرى- حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).