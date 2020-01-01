ضبط 474 قضية فى مجال حماية الثورة السمكية خلال أسبوع

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث المصنفات خلال أسبوع من ضبط (78) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.وتمكن رجال شرطة المسطحات المائية من ضبط (474) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (615) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (106) قضايا فى مجال حماية منافع الرى والصرف "التعدى بالردم"، (117) قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، (93) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين (43) دفاع صندل.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.