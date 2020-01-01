الكويت تسجل 3 وفيات و478 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 386 حالة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 478 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 54 ألفا و58 حالة.وأشار إلى وجود 150 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 747 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 43 ألفا و961.