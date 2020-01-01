ربة منزل تذبح ابنتها فى ظروف غامضة فى البحيرة

البستان، والدة المجنى عليها، بالتعدي عليها في ظروف غامضة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

شهدت إحدى قرى مركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، جريمة قتل بشعة حيث أقدمت ربة منزل على قتل ابنتها في ظروف غامضة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من المقدم حاتم السمرى، نائب مركز شرطة الدلنجات يفيد باستقبال المستشفى العام، فتاة تدعى هناء س م 19 سنة، مصابة بجرح طعني بالرقبة في حالة خطيرة وتبين تعدي والدتها عليها بسكين.وعلى الفور انتقل الرائد محمد الديب، رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات، وبالفحص تبين قيام سامية، ا ع، 45 سنة ، ربة منزل، ومقيمة فى