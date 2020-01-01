إعلامي: «فرقة رضا» تأصيل للفن الشعبي المصري (فيديو)

قال الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، إن فرقة رضا من أشهر وأقدم الفرق التي تقدم الفن الشعبي المصري، مشيرًا إلى أن أسرة الفنان الراحل محمود رضا هي أسرة عريقة في مختلف الفنون، وواحدة من الأسر المكونة لنسيج المجتمع المصري بكل تفاصيله.وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال حديثه بالبرنامج المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن أول عروض فرقة رضا كانت في عام 1959 وكانت على مسرح الأزبكية، وكان عدد أعضاء الفرقة 13 راقصًا و13 راقصة و13 عازفًا.وأشار إلى أن الفرقة بدأت تنتشر بشكل كبير في مصر وأقطارها ومحافظاتها وحتى خارج البلاد، وزاد عدد أعضاء الفرقة حتى وصل الى 180 عضوًا في السبعينيات.وأوضح مقدم برنامج "صباح البلد"، أن فرقة رضا هي تأصيل للفن الشعبي المصري بكل تفاصيله، لافتًا إلى أن محمود رضا كان يحرص على تقديم التراث المصري وأغانيه وأزيائه خاصة من الريف والصعيد.