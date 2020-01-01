ضبط أكثر من 16 ألف سائق نقل جماعي امتنعوا عن ارتداء الكمامة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى على مدار الأسبوع الماضي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن الآتي:فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" ضبط (6491) قضية تموينية متنوعة.ضبط (44) قضية مقاهى مخالفة لقرار الغلق، غلق (2317) محل مخالف لمواعيد الغلق.غلق (7) أماكن أنشطة تعليمية مخالفة.وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط ( 16143 سائق نقل جماعي).وفى مجال مخالفة قرار إيقاف أعمال البناء تم ضبط (450 شخصًا) بإجمالي (444 مبنى).يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.