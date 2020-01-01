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السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

3 إيميلات لاستقبال طلبات تراخيص البناء في 6 أكتوبر

السبت 11/يوليه/2020 - 12:31 م
المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
محمد إبراهيم
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أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن استقبال طلبات معاملات المواطنين ببعض الإدارات المختصة بالجهاز عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل إدارة، وذلك حرصًا على استمرار المعاملات الخاصة بإدارات تراخيص البناء، العقارية، إدارة التنمية، وكذا الحرص على سلامة المواطنين في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان اليوم، أنه تم تخصيص عنوان البريد الإلكتروني [email protected] لاستقبال طلبات المواطنين بشأن تراخيص البناء بإدارة التراخيص وعنوان البريد الإلكتروني [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بادارة التنمية، وعنوان [email protected]، لاستقبال طلبات المواطنين بالإدارة العقارية.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم المراجعة من قبل الإدارة المختصة والتواصل مع العملاء عبر الإيميل واستيفاء المستندات وسداد الرسوم، ومن ثم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.

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