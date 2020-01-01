لماذا رفضت الصين دعوة أمريكا للانضمام لمحادثات الحد من الأسلحة النووية؟

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير الشؤون الدولية، إن الصين رفضت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى محادثات الحد من الأسلحة النووية، مؤكدًا أن رفض الدعوة جاء في إطار الصراع الدائر بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية.



وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول دائمًا استدراج الصين إلى الاتفاقات والمعاهدات الدولية باعتبار أن أمريكا تنظر إلى الصين على أنها جزء من النظام الدولي وقوة تهدد قدراتها الاقتصادية والعسكرية.



وأشار إلى ان استبعاد الولايات المتحدة للصين من محادثات الحد من الأسلحة النووية لم يعد له مبررًا، لذلك قامت الخارجية الأمريكية بتوجيه الدعوة إلى الصين للمشاركة في المحادثات ولكن الصين اعتبرته نوعًا من الضغط السياسي التي تمارسه أمريكا عليها دائمًا.