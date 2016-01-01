دار نشر هندية تصدر الطبعة الإنجليزية لــ «عسل النون»

صدرت عن دار GIBT الهندية صدرت٬ الطبعة الإنجليزية للمجموعة القصصية "عسل النون" للقاص والسيناريست محمد رفيع٬ ترجمة الشاعر شرقاوي حافظ.وبحسب "رفيع": أجاد شرقاوي حافظ ترجمة النص وغاص في ما وراء المعاني والمجازات للتعبير بلغة معادلة للنص الادبي بمستوياته.وتابع "رفيع" تمت دعوتي للتعاقد مع وكيل أدبي هندي أواخر العام الماضي لكن تأخر الصدور لعدة شهور بسبب جائحة كورونا وهي متوفرة الآن ورقيا في مكتبات الدار في مقاطعات هندية عديدة والكترونيا على موقع أمازون الخاص بالهند حتى يتم توصيلها لباقي أجزاء الهند.والحقيقة أن القاريء الهندي يعرف الكثير عن الأدب العربي وجيل الرواد لكنه يجهل الكثير عن أدبنا الحديث وهذا ما دعاهم الإقبال على نشر نصوص عربية مترجمة الإنجليزية حيث أنها لغة رسمية للبلاد جنبا إلى جنب مع الهندو غير أن الأجيال الجديدة تميل للقراءة بالانجليزية.يذكر أن "عسل النون" كانت قد صدرت للمرة الأولي بالعربية٬ عن دار روافد للنشر والتوزيع 2016.