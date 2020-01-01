ضبط 8754 قضية تموينية متنوعة خلال أسبوع

نجح رجال الإدارة العامة لشرطة التموين خلال أسبوع في ضبط (8754 قضية تموينية متنوعة ضمت ضبط (55) قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1813 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (244755) جنيها.كما تم ضبط (28) قضايا مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (242225 لترا) لبيعها فى السوق السوداء.وضبط (8671) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (880.550) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط "307" قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت "106.481" طن، وضبط (85) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت "23.706" طن).تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.