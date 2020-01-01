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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

السبت 11/يوليه/2020 - 12:29 م
نيڤين القباج
نيڤين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي، عن بدء تشغيل وتفعيل الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز لبطاقة الخدمات المتكاملة https:rdis.moss.gov.egrdis حتى يتمكن ذوي الإعاقة من تسجيل بياناتهم وحجز المواعيد الخاصة بهم.

وقالت فى تصريحات صحفية، إن مكاتب التأهيل ستبدأ في استقبال الحالات التي قامت بالتسجيل اعتبارًا من ١٥ يوليو الجاري، مؤكدة ضرورة حجز مواعيد جديدة حيث أنه تم إلغاء كافة الحجوزات السابقة مع ضرورة رفع التقارير الطبية الدالة على الحالة الصحية ودرجة الإعاقة وملء استمارة بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأكدت أنه تم إرسال رسائل نصية للأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة الذين قاموا باستيفاء الإجراءات الخاصة بهم بمكاتب التأهيل خلال الفترة من ٣١-٣١٨ وكذلك حالات السيارات المجهزة حتى تاريخ ٦٢٠ والذين استوفوا ملفاتهم وينطبق عليهم مفهوم الإعاقة بالتوجه إلى مكتب البريد التابع لمحل السكن لإستلام بطاقات الخدمات المتكاملة إعتبارًا من منتصف الأسبوع القادم.

وقد أكد خليل محمد - مدير عام الادارة العامة للتأهيل بالوزارة أن كافة مكاتب التأهيل على إستعداد لإستقبال المواطنين، كما تم التأكيد على مديري إدارات التأهيل بكافة محافظات الجمهورية بالاستعداد للعمل بالمنظومة الجديدة اعتبارًا من ١٥ يوليو.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات الواقية عند التردد على مكاتب التأهيل.

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