محافظ مطروح: صيانة وتأهيل 8 سيارات لخدمة الأهالي

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، 8 سيارات بعد إعادة صيانتها وتأهيلها للتشغيل، مشيدا بجهود العاملين بمركز الصيانة خلال الفترة الماضية مع صيانة وتأهيل مزيد من السيارات المعطلة الخاصة بالمحافظة بأقل التكلفة والاستفادة منها في تقديم خدماتها للمواطنين، بما يعود على المحافظة بالنفع مع توفير عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة، مقررًا صرف مكافاة لجميع العاملين بالمركز لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد.يذكر أن مركز صيانة وإصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7، أعيد تأهيله هذا العام بعد إعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة، لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة، حيث يتم تشغيل 24 فني صيانة به، ويقع على مساحة 7 ألاف متر مربع، ويتم متابعته من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية بالمحافظة.