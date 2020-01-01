رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 11 يوليه 2020 الموافق 20 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: صيانة وتأهيل 8 سيارات لخدمة الأهالي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:29 م
محافظ مطروح
محافظ مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، 8 سيارات بعد إعادة صيانتها وتأهيلها للتشغيل، مشيدا بجهود العاملين بمركز الصيانة خلال الفترة الماضية مع صيانة وتأهيل مزيد من السيارات المعطلة الخاصة بالمحافظة بأقل التكلفة والاستفادة منها في تقديم خدماتها للمواطنين، بما يعود على المحافظة بالنفع مع توفير عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل الفنيين العاملين بمجالس المدن وديوان عام المحافظة، مقررًا صرف مكافاة لجميع العاملين بالمركز لتشجيعهم وتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد.

يذكر أن مركز صيانة وإصلاح السيارات التابع لمحافظة مطروح بمنطقة الكيلو 7، أعيد تأهيله هذا العام بعد إعادة تشغيله كمنشأة وأصول غير مستغلة منذ سنوات طويلة، لتحقيق عائد اقتصادي وتوفير تكاليف وأعمال الصيانة الخارجية مع تأهيل وتدريب عدد من الفنيين بالمحافظة، حيث يتم تشغيل 24 فني صيانة به، ويقع على مساحة 7 ألاف متر مربع، ويتم متابعته من خلال إدارة الشؤون الاقتصادية بالمحافظة.
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح

موضوعات متعلقة

«أباطرة المال».. «الدستور» تكشف أسرار أشهر رجال الأعمال فى إسرائيل

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

مصادر تكشف لـ«الدستور» موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

البعثة الأممية لدى ليبيا تدعو «الوفاق» لنزع سلاح الميليشيات

الصور

image description

زيارة إلى مكامير الفحم: من هنا تخرج الثروة السوداء (صور)

image description

أول حفلات دار الأوبرا بعد عودة النشاط

image description

قصة «هدير».. طلبت الطلاق فوزع زوجها صورا فاضحة لها على معارفها (فيديو)

image description

إيهاب توفيق ينتهي من تصوير كليب «هي هي دنيا»

image description

حماده هلال يشيّع جثمان والدته

الأكثر قراءة

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. «الإسكان» تطرح شقق جاهزة لمتوسطي الدخل

تسللوا فجرًا.. تفاصيل غرق أسرة كاملة في الإسكندرية

أحدث فتيات «تيك توك».. القبض على بسنت محمد بالإسكندرية

«الإسكان» تطرح 2271 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بـ9 محافظات

إنفوجراف

image description

110 سنوات.. أحكام نهائية وباتة على مرشد الإرهابية محمد بديع

image description

عبير بيبرس قاتلة زوجها.. من الشهرة للسجن (إنفوجراف)

image description

6 إجراءات قانونية تتبعها الفتيات في حالة التحرش (إنفوجراف)

image description

هدير الهادي.. متهمة جديدة بالتحريض على الفسق عبر «تيك توك»

أيام زمان

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

راقصة "استربتيز" قالت إنها خطيبته.. حكاية "كارولين" التى أكدت طلاق عمر الشريف وفاتن حمامة

اليهود حاولوا منع فيلمه لأن أرباحه ستذهب إلى جمال عبدالناصر.. حكايات عمر الشريف

تلقى 3 آلاف عرض لبطولات سينمائية وحاول مساعدة أحمد رمزى.. سنوات مجد عمر الشريف

نجم الساعة

أسرار دعم جمال عبدالناصر وجيهان السادات لفرقة رضا

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

أفضل مكمل غذائي لفقدان الوزن

5 أطعمة تعوض نقص الحديد فى الجسم

تطبيق جديد على الهواتف لتواصل مرضى كورونا مع التمريض

ما خطورة لدغة البعوض؟

مقالات الرأي
سيد أبو ليلة
سيد أبوليلة يكتب: هل من حقنا أن نعصي الله؟.. النبي آدم نموذجًا
مؤمن المحمدي
القانونى والدينى
صفاء النجار
فى بيوت الله «1»
د.كريمة الحفناوى
منتدى التعاون الصينى - العربى
المزيد

الثقافة

«العبور».. رواية تناقش أحلام الشباب

محمود عبد الشكور: لماذا لم يوضع تمثال لـ«محمود رضا» بالأوبرا؟

دار نشر هندية تصدر الطبعة الإنجليزية لــ «عسل النون»

قضايا كورونا ضمن مشروعات تخرج كلية اللغة والإعلام بـ«العربية للعلوم»